أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، عن تخفيف ساعات طرح الأحمال في العاصمة طرابلس من ثلاث إلى أربع ساعات يوميا فقط.

وأكدت إدارة الإعلام بالشركة، أن إنتاج الشركة من الطاقة بلغ اليوم 5100 ميغا وات، وأن الشركة تمكنت من تغذية مناطق الجنوب بالطاقة الكهربائية.

وثمنت الشركة، الجهود التي بذلها ويبذلها المهندسون والفنيون بالشركة من أجل صيانة محطات توليد الكهرباء والمولدات والأبراج وكافة الأعطال والتقليل من ساعات طرح الأحمال وتخفيف معاناة المواطن.

ودعت، كافة المناطق والمدن الليبية أن تستجيب لطلب الشركة وأن تدخل في عملية طرح الأحمال ومراعاة ظروف المستشفيات والأطفال والعجزة والمسنين الذين يحتاجون إلى الإنارة والتدفئة، مطالبةً المواطنين بالمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة والتقليل من استهلاك الكهرباء .