أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشدت الشركة العامة للكهرباء ،الجهات المسؤولة ضرورة التدخل لوضع حل جذري في نقص إمدادات الوقود من مستودع البريقة بطبرق الي محطات الزويتينة و السرير.

وأوضحت الشركة أن نقص الامدادات تزامن مع تدني درجات الحرارة في هذه الفترة وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية .

و أعلنت إدارة التحكم الشرقية أنه نظراً لتكرر نقص إمدادات الوقود من مستودع البريقة بطبرق إلى محطات الزويتينة والسرير سيتم تنفيذ طرح احمال مبرمج بالمناطق من البريقة إلى الكفرة والواحات واجدابيا و قمينس وسلوق و الابيار و ذلك حفاظاً على الكميات المتاحة من الوقود .