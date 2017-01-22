أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم مديرية أمن المرج الملازم أول أحمد ضو، اليوم السبت، إن دوريات قسم البحث الجنائي ضبطت شاحنة محملة بكتب ممنوعة، كانت متجهة إلى بنغازي.

وأضاف ضو في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن دوريات البحث الجنائي ضبطت الشاحنة عند بوابة المدخل الغربي للمرج وعند تفتيشها وجد بها صناديق من الكتب تخص الشيعة واليهودية وتنظيم داعش.

وتابع أن الشاحنة كان بها كتب تخص السحر والشعوذة ودواوين شعر صوفيه وكتب إخوانية كما وجد مصاحف لا تعرف جهات طباعتها وكتب إباحية وعلمانية.

وأشار إلى أنه تم تحويل السائق والحمولة إلى جهات الاختصاص للقيام بالإجراءات اللازمة