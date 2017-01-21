أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي عمر الحجازي، إن اللجنة الفنية المشكلة لدراسة التلوث البيئي والشواطئ بمدينة طبرق قد باشرت عملها منذ أيام بمدينة طبرق بإجراء التحاليل والدراسات لمياه البحر.

وأضاف الحجازي لـ “أخبار ليبيا 24” أن نتائج الدراسة سوف تكون محكمة دولياً .

يشار إلى أن مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي عمر الحجازي أصدر القرار رقم 204 لسنة 2016 برئاسة مدير عام مركز البحوث الكيمائية بجامعة بنغازي عبدالكريم الغزالي وعضوية مستشار فني بشركة الخليج افتخار احمد وعضوية مستشار فني سابق بشركة الجوف للتقنية النفطية بجامعة عمر المختار وعضوية إخصائي مختبرات بشركة راس لا نوف لتصنيع النفط الغاز وعضوية رئيس قسم الكيمياء بمحطة بوترابة لتحلية المياه.