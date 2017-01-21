أخبار ليبيا24- خاص

بحثت لجنة الأزمة والطوارئ برئاسة المقدم وهبي الرخ المكلف من قبل الحاكم العسكري درنة – بن جواد ماقامت به في الأيام الماضية.

واستعرضت اللجنة مدى نجاح الخطط التي وضعت من أجل حل مشاكل المدينة بصفة عامة مثل مشاكل هطول الأمطار التي تمت معالجتها في الفترة السابقة ومشاكل الخدمات وتكدس القمامة وكيفية معالجتها.

يشار إلى أنه تم في الأيام الماضية تكليف قسم الدوريات والتمركزات الأمنية بإمرة المقدم وهبي الرخ بشأن تأمين مستشفى المرج التعليمي والذي عانى كثيرا من اعتداءات الخارجين عن القانون من التهجم على الأطباء والممرضين الذين تركوا عملهم نتيجة هذه الاعتداءات.