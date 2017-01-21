أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المكتب الإعلامي في الإدارة العامة لمشروع مياه النهر الصناعي توفيق الشويهدي إن عملية تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس ستبدأ فجر غداً الأحد.

وطمأن الشويهدي أهالي العاصمة طرابلس أن المياه سيبدأ في التدفق بشكل تدريجي إلى كافة أنحاء طرابلس.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي أن المشكلة ليست من إدارة النهر، بل كانت نتيجة انقطاع المستمر للتيار الكهربائي على حقول النهر .

وأفاد الشويهدي أن التيار الكهربائي عاد إلى كافة الحقول ومنظومة الحساونة – سهل الجفارة وفرق الصيانة تعمل الآن للبدء في ضح المياه إلى العاصمة طرابلس بشكل تدريجي.

وأضاف أنه رغم تحديد مواعيد سابقة لعودة المياه لطرابلس كانت للظروف الطارئة والخارجة عن الإرادة وهي انقطاع التيار الكهربائي .

يشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت حالة من التوتر على خلفية اندلاع احتجاجات بسبب تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.