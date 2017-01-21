أخبار ليبيا24- خاص

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الدعاوى المرفوعة أمام التحكيم الدولي الخاصة بليبيا.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل ورئيس هيأة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة وضع عدداً من الآليات المناسبة لدراسة تلك الدعاوى من النواحي القانونية تجنبا لخسارتها وهو الأمر الذي ينهك الاقتصاد في الوقت الحاضر .

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي إن صالح أعطى توجيهات صريحة للمسؤولين في الحكومة لضرورة دراسة كافة القضايا من النواحي القانونية جيداً حتى تستطيع الدولة أن تتفادى خسارة تلك القضايا.

وأضاف الصافي أن الجلسة تم خلالها مناقشة عدداً آخر من الملفات التي تهم المواطن الليبي وسبل إيجاد حلول عاجلة لها.

وأكد المستشار الإعلامي أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض مع مسؤولي الجهات الرقابية محاربة الفساد وتوفير احتياجات الشعب الليبي .