أخبار ليبيا24- خاص

ضبط أفراد الغرفة الأمنية أجدابيا بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون” 11″ مهاجر غير شرعي في بوابة البيضان “20” كلم جنوب شرق أجدابيا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم جهاز الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون” أمجد الورفلي أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة وهم”8″ من الجنسية السودانية، و”3″ من الجنسية النيجيريا.

وأوضح الورفلي أنه تم تسليمهم إلى الغرفة الأمنية أجدابيا، وبتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون”.

وأشار الناطق الرسمي إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى قسم الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توكرة المقرون.