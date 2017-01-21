أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم السبت، إن الكميات التي تم استهلاكها بمحطة الزاوية المزدوجة من منتج وقود الديزل اثر جريمة قفل خط الغاز بمنطقة بئر ترفاس هي حوالي اربعين الف (40,000) طن متري و بتكلفة تقريبية 18,500,000 دولار امريكي.

وأشار صنع الله – إلى أن هذه الخسارة تضاف إلى الخسائر الأخرى المرتبطة بهذه الجريمة من حيث زيادة اعمال التهريب وزيادة استهلاك المواطنين فوق المعدلات الطبيعية لغاز الطبخ و الكيروسين لأغراض التدفئة و لوقود الديزل لتشغيل مولداتهم الخاصة، إضافة الى الخسائر المادية الاخرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومهربو الوقود و تجار الأزمات هم المستفيدون الوحيدون من هذه الكارثة الانسانية.

وأضاف صنع الله أن الخسارة الكبرى كانت الخسائر في الأرواح التي ازهقت في غرف العناية المركزة وفي حاضنات الأطفال في المستشفيات فبأي وجه سيقابل هؤلاء القتلة الله سبحانه و تعالى و باي حجة او منطق سيدافع به هؤلاء القتلة بسبب المعاناة و الالام التي عاشتها كل ربوع ليبيا جنوبا و شمالا ، شرقا و غربا.

وتابع أن هذه الجريمة كانت مجرد تصفية حسابات بين عصابات التهريب وكان المواطن البسيط هو الضحية، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط تفيد بأنها ماضية قدما في اجراءاتها القانونية تجاه هذه الجريمة و التي لا تسقط بالتقادم و ادعو أولياء الدم و كل من تضرر ماديا من هذه الجريمة باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هؤلاء المجرمين ليكون هؤلاء المجرمين عبرة لكل من يفكر بتكرار هذه الجريمة النكراء .

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن اغلاق خطوط نقل و حقول انتاج النفط والغاز هو عمل ارهابي بامتياز وسلوك ينم عن انعدام الوطنية والأخلاق والانسانية لدى كل من يقوم به وأن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط و لجنة أزمة الوقود و لجنة البت في تراخيص المحطات تؤكد توفر الوقود وأنها تعمل جادة لحل مشكلة توزيع الوقود بسبب عصابات التهريب و بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر مولدات بجميع المحطات.