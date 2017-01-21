أخبار ليبيا24- خاص

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون” صباح اليوم السبت “12” مهاجرًا غير شرعيًا من الجنسية المصرية إلى منفذ أمساعد البري .

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز أمجد الورفلي إن الترحيل تم بالتعاون مع مديرية أمن توكرة، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المهاجرين إلى السلطات المصرية .

وأضاف الورفلي أن عملية الترحيل تمت بحضور آمر الجهاز نقيب أحمد العرفي ومدير أمن مديرية توكرة عقيد صلاح الخفيفي .

يشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”توكرة – المقرون” رحل في التاسع من يناير الجاري حوالي “17” مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية إلى منفذ أمساعد البري وتسليمهم لسلطات بلادهم .