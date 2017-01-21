أخبار ليبيا24- خاص

طالبت بلدية المرج الحكومة المؤقتة بتقديم حلول عاجلة لمشاكل المدينة بعد تقديم كل احتياجاتها إلى الوزارات دون جدوى أو تقديم أي شي لصالح البلدية.

وأكدت بلدية المرج أن هذه الطلبات سيتم تقديمها مستنديا لرئيس الوزراء عبدالله الثني عند زيارته للبلدية المرج تلبية لدعوة من المجلس البلدي المرج.

الجدير بالذكر انه عقد في مقر المجلس البلدي المرج اجتماعا ضم كافة القطاعات في البلدية الاجتماع لحلحة العوائق والمشاكل التي تخص جميع القطاعات البلدية والاستعداد للزيارة التي سيقوم بها الثنى لبلدية المرج.