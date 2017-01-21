أخبار ليبيا 24 – خاص

قال العضو السابق في حوار الصخيرات أبوبكر بعيرة في تصريحات خاصة لـ”أخبار ليبيا 24″ إن “أطرافاً من مجلس النواب كانت وراء فشل الحوار في آخر مراحله”.

وأوضح النائب بعيرة “أن الحوار خلال السنة الأولى كان ناجحا جداً وللأسف نجاح الحوار أوغل الكثير علينا واتهم الحوار بالفشل واشتغلت بعض الأطراف من مجلس النواب مع مندوب الأمم المتحدة السابق الإسباني ليوناردو ليون وأفشلوا الحوار في آخر مراحله”.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الأطراف هي “من أوصلتنا إلى هذا الوضع السيئ الذي نحن فيه الآن من ارتباك للمشهد الليبي”.

وكشف بعيرة عن حدوث صفقة بين “أعضاء وأطراف من مجلس النواب والممثل السابق للأمم المتحدة الإسباني برنارد ليون في تلك الفترة”.

وتابع “أعطى ليون لأطراف من مجلس النواب ما تريد وأعطت هذه الأطراف لليون ما يريد، والذي خرج بحكومة غريبة عجيبة وكأنه هو الحاكم الفعلي لليبيا حتى أسماء الحكومة قرأها بالعربية “المكسرة” التي لا يتقنها لأن البرلمان تنازل عن بعض ثوابتنا التي بدأنا بها الحوار ولما شعر أن البرلمان مخترق تمادى في غيه وفعل ما يريد” .

وفيما يخص المادة الثامنة في الاتفاق السياسي، أكد إن العضو المقاطع في مجلس النواب عبدالرحمن السويحلي هو “من أتى بها عن طريق المؤتمر الوطني وكان معه محمد العماري”.

ونوه “اختلفنا مع السويحلي حين تم وضعها في الحوار فقال لنا لا أعطيكم رأي إلا بعد أن أرجع للمؤتمر الوطني ولما رجع بعدها حدثت دربكة للحوار في مجلس النواب وتم استدعائنا واستقلت أنا من اللجنة”.