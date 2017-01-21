أخبار ليبيا24- خاص

فند المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي خبر العثور على جثمان آمر السرايا المتقدمة النقـيب محمد دومة.

وأضاف الزوي أن الفقيد دومة قتل خلال عملية اقتحام لعمارات الـ”12″ في محور بوصنيب غرب بنغازي.

ومن جهته، أكد مدير المكتب الإعلامي في القوات الخاصة، رياض الشهيبي، أن الفقيد كان آمرًا لمجموعات مقاتلة متقدمة دائماً وقائدًا ميدانيًّا بارزًا في ميادين القتال؛ حيث كان يتنقل بين عدة محاور كلما اشتد القتال بأحدها.

وأوضح الشهيبي أن دومة هو أحد أبناء القوات الخاصة وقاد الكثير من التقدمات فضلاً عن تحريره عدد كبير من الأسرى والموقوفين بمنطقة بوصنيب.