أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت كتيبة سبل السلام التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية والقيادة العامة للجيش الليبي أنها ستبدأ قريبا في محاربة ظاهرة التهريب بموجب تكليف من الجهات المختصة.

وأكدت الكتيبة في بيان لها أنها ستضرب بيد من حديد كل من يمتهن هذه المهنة وسوف تتم مصادرة أية سيارة يتم ضبطها بالإضافة إلى مصادرة أية بضاعة يمنع القانون خروجها من ليبيا .

وأوضحت كتيبة سبل السلام أنها تعلن براءتها من أي شخص يتم ضبطه ممارسا للتهريب والإضرار بأهله ولن تقبل أية شفاعة فيه وستتخذ ضده الإجراءات اللازمة ويعتبر هذا البيان بمثابة إنذار لهؤلاء .

ودعت الكتيبة الجميع إلى كف أبنائهم عن ارتكاب هذه الأفعال والالتزام بما يفرضه القانون بشأن التجارة العابرة للحدود و الذي يراعي المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى ارتفاع أسعار المركبات والأدوية والسلع الغذائية والخضروات والأجهزة الكهربائية بأنواعها وأصبح المواطن غير قادر على شرائها بسبب زيادة الطلب عليها واختفائها من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل غير معقول .

وأفادت الكتيبة أن التهريب يشكل ضرر باقتصاد البلاد والذي ينعكس مباشرة على حالة المواطنين واستغلال البعض من الدول المجاورة لظروف انخفاض قيمة الدينار الليبي.

يشار إلى أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التهريب إلى دول الجوار بعد انخفاض سعر الدينار الليبي وخصوصا ظاهرة تهريب السيارات بأعداد كبيرة إلى السودان والنيجر.