أخبار ليبيا24- خاص

أصدر ديوان المحاسبة في طرابلس قرارات بشأن تجميد حسابات شركة وترجيع أموال مهربة من قبل عدد (10) شركات بقيمة (37 مليون يورو ، 12 مليون دولار).

وشدد ديوان المحاسبة على حظر التعامل مع عدد (13) شركة أجنبية من جنسيات مختلفة تم تحويل الأموال المهربة إلى حساباتها في الخارج، وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وأكد الديوان للجهات المعنية بشكل خاص والرأي العام بشكل عام، بأنه ليس من المنطق العمل بنفس الطريقة وتوقع نتائج مختلفة.

وأوضح أن استمرار القطاع المصرفي في التعامل مع الاعتمادات المستندية بنفس الأسلوب دون اتخاذ إجراءات رادعة ووضع ضوابط وآليات تحد من استنزاف الاحتياطيات سينتج عنه استمرار سوء الأوضاع.

وأفاد ديوان المحاسبة أن هذا الوضع سيؤدي إلى الانهيار البطيء للاقتصاد، نتيجة استغلال ضعاف النفوس للوضع الذي تعانيه الدولة.