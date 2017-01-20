أخبار ليبيا24- خاص

جرح 8 أشخاص اليوم الجمعة إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مسجد ” أبوهريره ” في منطقة ” الماجوري ” في مدينة بنغازي بينهم وزير الداخلية السابق عاشور شوايل ونجله.

ووقع الانفجار أثناء تأدية المصليين صلاة الجمعة حيث ذكر مصدر طبي أن الجرحى بحالة جيدة ولم تسجل أية حالة وفاة حتى الآن .

والجرحى هم:

وزير الداخلية الأسبق عاشور سليمان شوايل

– سليمان عاشور شوايل

– جوري وحيد فرج “طفلة 3 أعوام”

– خالد وحيد فرج

– وحيد فرج القماطي

– إسماعيل عبدالله محمد

– صالح الغويل

– زبير صالح الغويل