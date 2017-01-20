أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد الإدارة العامة للنشاط المدرسي بوزارة التعليم في الحكومة الموقتة لتنظيم بطولة العدو الريفي على مستوى ليبيا لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمدينة شحات السبت المقبل.

وقال مدير الادارة العامة للنشاط المدرسي بالحكومة الليبية المؤقته عبد القادر المبروك لـ “أخبار ليبيا 24” إن المشاركة ستكون لسبعة تجمعات بحسب تقسم الخطة العامة للنشاط المدرسي على مستوى ليبيا كما أشار المبروك أن عدد الطلبة المشاركين في السباق 66 طالب وطالبة مؤكداً انه سيتم تقديم جوائز قيمة ونقدية للفائزين الاوائل في السباق .

وعن مسافات السباق أوضح مدير الادارة العامة للنشاط المدرسي 3 كيلومترات للتعليم الأساسي وو3 كيلومترات ونصف لطالبات التعليم الثانوي والاعدادية و 4 كيلومترات لطلبة الثانوي .

وستتضمن البطولة مشاركة فئات البنين والبنات لمدارس طبرق والقبة والأبرق وشحات والبيضاء وجردس العبيد وتوكرة وبنغازي وإجدابيا والزاوية والزنتان والعزيزية وأوباري وسبها.