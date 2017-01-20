أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر قاعدة طبرق البحرية العميد الناجي بوعلوية, القبض على على جرافة صيد مصرية صباح اليوم الجمعة، داخل المياه الإقليمية شمال درنة بحوالي 5 ميل .

وأضاف العميد في تصي خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن الزورق المرقب التابع لقاعدة طبرق البحرية قام بجولته الاستطلاعية وتمكن من إلقاء القبض على جرافة صيد مصرية داخل المياه الأقليمية شمال سواحل مدينة درنة وهذه المنطقة محظورة وعلى متنها 12 بحار ويبلغ طول الجرافة 30 متر وهي الآن موجودة على رصيف ميناء القاعدة البحرية بمدينة طبرق .

وتابع العميد ناجي بوعلوية أنه سيتم إحالة البحارة والجرافة إلى جهات الإختصاص للتحقيق مع البحارة وتفتيش الجرافة .

وأستغرب بوعلوية كثرة وجود جرافات الصيد في المناطق المحظورة وخاصة بالقرب من سواحل درنة وهذا يسبب التخوف لدينا، مؤكدا أن القوات البحرية بطبرق وفي باقي المدن ستقف بالمرصاد لأي قارب أو جرافة أو سفينة تقترب من الشواطئ الليبية وخاصة بالمناطق المحظورة .