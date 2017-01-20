أخبار ليبيا24- خاص

استهدفت طائرات سلاح الجو الليبي الخميس شاحنة تابعة للمجموعات الإرهابية محملة بالأسلحة والذخائر في شواطئ خريبيش في منطقة البلاد بنغازي.

وأضافت رئاسة الأركان للقوات الجوية – عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك – أن هذه الشحنة تم استهدافها فور وصولها عبر زوارق انطلقت من جرافة رست في عرض البحر.

وأوضحت الرئاسة أن سفينة محملة بالأسلحة والذخائر خرجت أمس الخميس من ميناء مدينة مصراتة وانطلقت صوب المياه الإقليمية إلى أن وصلت قبالة سواحل مدينة بنغازي ليلاً.

وأفادت رئاسة الأركان أن الجماعات الإرهابية قامت بإنزال 3 زوارق تحمل الذخائر والأسلحة وانطلقت صوب شواطئ منطقة أخريبيش وانتظروا تفريغ حمولتها في الشاحنة من قبل أفراد المجموعات الإرهابية ومن ثم تم قصفها.

وأشارت إلى أن بعض العناصر الإرهابية حاولت التقدم اتجاه الشاحنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فتم استهدافهم من جديد واستهداف المكان الذي أخرجوا منه الذخائر والأسلحة.