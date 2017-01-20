أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للثقافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ورشة العمل التدريبية الثالثة بقاعة الشهيد مفتاح بوزيد بمكتب الثقافة والإعلام شحات حول (مونتاج التقارير والأخبار المرئية) التي انتظمت لمدة 8 أيام ابتداء من يوم الاثنين الموافق 10-1-2017م وألقاها الأستاذ كريم المنصوري والأستاذة حنان الوداوي و استهدفت الدورة موظفين مكتب الثقافة والإعلام شحات.

وتعتبر هذه الورشة التدريبية ضمن الخطة التي وضعتها إدارة الموارد البشرية بالهيأة لسنة 2017 لتطوير أداء العاملين بالمكاتب التابعة للهيئة

وشارك في ورشة العمل التدريبية حول (مونتاج التقارير والإخبار المرئية ) عدد 14 مشارك واجتازها بنجاح عدد 8 مشتركين وتم تسليمهم شهادات المشاركة يوم الختام و بحضور مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة محمد بوغرارة ومدير التنفيذي للإدارة شريف فوزي ومدير المكتب الإعلامي التوجيه المعنوي الجبل الأخضر جبريل الطلحي ومدير مكتب الثقافة والإعلام شحات وإدارة المشروعات للمنطقة الشرقية بالهيئة

وفي كلمة للمحاضر كريم المنصوري أبدى شكره للهيئة العامة للثقافة والإعلام التي منحت لي الفرصة لعمل هذه الورش وتدريب جيل واعد فقط يحتاج للصقل و التدريب حتى يقدم الأفضل وحتى نثبت إننا نستطيع العمل ونقدم الأفضل للبلاد دون أن نضع قلة الميزانية شماعة للحيلولة.