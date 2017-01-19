قال مسؤول عسكري أميركي، الخميس، إن الغارة التي شنتها قاذفات حربية في ليبيا أوقعت عشرات القتلى بين مسلحي داعش، وفق ما ذكرت “فرانس برس”

وكان مسؤولان في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” ذكرا في وقت سابق، أن قاذفات من طراز “بي-2 ” شنت الغارات على معسكرات داعش القريبة من مدينة سرت الساحلية مساء الأربعاء، بحسب “رويترز”.

وأشارا إلى أن الغارة نفذت تحديدا على بعد 45 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من المدينة.

ويذكر أن العديد من مقاتلي داعش أنسحبوا من مدينة سرت لوجهات غير معلومة منذ بدء عمليات البنيان المرصوص .