أخبار ليبيا 24 – خاص

أقيمت بمدينة البيضاء وادي الكوف، المسابقة الثانية للعدو الريفي بالمنطقة الشرقية – ب – ، للتصفيات للسباق النهائي على مستوى ليبيا، برعاية المجلس البلدي البيضاء وتحت أشراف مكتب النشاط المدرسي البيضاء للتصفيات السباق النهائي على مستوى ليبيا ؛ والذي قرر يوم السبت القادم المقبل 21 يناير والمقام بمدينة شحات .

وشاركت في المسابقة مكاتب النشاط المدرسي ، بلدية درنة والقبة والأبرق وشحات والبيضاء والساحل للفئتين البنين والبنات بالتعليم الأساسي والثانوي .

وفي نهاية السباق تم تكريم الفائزين بالتراتيب الأول والثاني والثالث من الفئتين ، وضمان مشاركتهم في السباق النهائي يوم السبت القادم .

التراتيب الاولى للسباق فئة البنين

أساسي بنين : الترتيب الأول – منيب عادل محمد ” البيضاء ”

الترتيب الثاني – معتز حسن مجيد ” شحات ”

الترتيب الثالث – مفتاح صالح يوسف ” القبة ”

مسافة السباق 3كم

الثانوي بنين : الترتيب الأول – حمدي حسين محمد ” شحات ”

الترتيب الثاني – منصف الفالح موسى ” الساحل ”

الترتيب الثالث – عيسى محمد عيسى ” شحات ”

مسافة السباق 3 كم ونصف

التراتيب الأولى للسباق فئة البنات

أساسي بنات : الترتيب – حليمة دادي جاكي قلمي ” درنة ”

الترتيب الثاني – مريم آدم شاش ” درنة ”

الترتيب الثالث – ندى بدر سليمان ” البيضاء ”

مسافة السباق 2 كم ونصف

الثانوي بنات : الترتيب الأول – غالية عمر قاسم ” القبة ”

الترتيب الثاني – مريم ورد حسن ” درنة ”

الترتيب الثالث – هبة جمعة أفريج ” الأبرق ”

مسافة السباق 3كم

يشار إلى أن مكاتب النشاط المدرسي أنهت في الأيام الماضية التصفيات داخل بلدياتها.