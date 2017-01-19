أخبار ليبيا 24 – خاص
أقيمت بمدينة البيضاء وادي الكوف، المسابقة الثانية للعدو الريفي بالمنطقة الشرقية – ب – ، للتصفيات للسباق النهائي على مستوى ليبيا، برعاية المجلس البلدي البيضاء وتحت أشراف مكتب النشاط المدرسي البيضاء للتصفيات السباق النهائي على مستوى ليبيا ؛ والذي قرر يوم السبت القادم المقبل 21 يناير والمقام بمدينة شحات .
وشاركت في المسابقة مكاتب النشاط المدرسي ، بلدية درنة والقبة والأبرق وشحات والبيضاء والساحل للفئتين البنين والبنات بالتعليم الأساسي والثانوي .
وفي نهاية السباق تم تكريم الفائزين بالتراتيب الأول والثاني والثالث من الفئتين ، وضمان مشاركتهم في السباق النهائي يوم السبت القادم .
التراتيب الاولى للسباق فئة البنين
أساسي بنين : الترتيب الأول – منيب عادل محمد ” البيضاء ”
الترتيب الثاني – معتز حسن مجيد ” شحات ”
الترتيب الثالث – مفتاح صالح يوسف ” القبة ”
مسافة السباق 3كم
الثانوي بنين : الترتيب الأول – حمدي حسين محمد ” شحات ”
الترتيب الثاني – منصف الفالح موسى ” الساحل ”
الترتيب الثالث – عيسى محمد عيسى ” شحات ”
مسافة السباق 3 كم ونصف
التراتيب الأولى للسباق فئة البنات
أساسي بنات : الترتيب – حليمة دادي جاكي قلمي ” درنة ”
الترتيب الثاني – مريم آدم شاش ” درنة ”
الترتيب الثالث – ندى بدر سليمان ” البيضاء ”
مسافة السباق 2 كم ونصف
الثانوي بنات : الترتيب الأول – غالية عمر قاسم ” القبة ”
الترتيب الثاني – مريم ورد حسن ” درنة ”
الترتيب الثالث – هبة جمعة أفريج ” الأبرق ”
مسافة السباق 3كم
يشار إلى أن مكاتب النشاط المدرسي أنهت في الأيام الماضية التصفيات داخل بلدياتها.