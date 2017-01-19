أخبار ليبيا24- خاص

قال مسؤول الإعلام في كتيبة الشهيد صلاح بوحليقة”شهداء الزاوية المجحفلة” وحيد الزوي، إن الجماعات الإرهابية ماطلت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس لإخراج عائلات عالقة في قنفودة.

وأضاف الزوي أن تلك العائلات لديها شخص كبير في السن متوفى وأصر أهله على دفنه خارج قنفودة وحضور أبنائه القاطنين بنغازي لجنازته، إلا أن الإرهابيين تحججوا بأن هناك رماية باتجاههم فتم إيقاف كل أنواع الرماية.

وتابع مسؤول الإعلام، أن الإرهابيين تحججوا مرة أخرى بأن طائرة “ميغ” تابعة للجيش تحوم فوقهم وتخيفهم، فتم التنسيق مع آمر العمليات الرئيسية وإيقاف تحليق الطائرة، ثم ادعوا انتظار موافقة قاضيهم الشرعي البعيد عنهم.

وأشار الزوي إلى أنهم طالبوا بمهلة للتشاور ليلًا، وأثناء ذلك كانوا يقومون بتركيب صاروخ موجه إلى ممر الخروج على مبنى عالي وقاموا بإحراق سيارة إحدى العائلات التي أصرت على الخروج تحت الرصاص والقذائف، فما عاد الحال يحتمل بالنسبة لهم.

وقال مسؤول الإعلام “للأسف عائلات وأسرى استعملهم الإرهابيين درع بشري سيكون من الصعب أن يخلوا سبيلهم بسهولة مع تضييق الخناق عليهم”.

يشار إلى أنه مع تقدم القوات العربية الليبية المسلحة اليوم الخميس في قنفودة والسيطرة على مناطق جديدة انتشرت أنباء عن تجول سيارات ترفع الرايات البيضاء في إشارة إلى أنها تود الخروج من المنطقة إلا أن ذلك لم يحدث.