أخبار ليبيا24- خاص

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قامت بالبدء في الإجراءات القانونية ضد مغلقي صمام خط الغاز التابع لشركة سرت لإنتاج و تصنيع النفط والغاز بالقوة في منطقة بئر ترفاس المغذي لمحطة كهرباء الزاوية في الحرشة.

وأضافت المؤسسة أنه تم تقديم شكوى جنائية ضدهم لدى مكتب النائب العام كمرحلة أولى للملاحقات القانونية بتاريخ 15 يناير، لافتة إلى أنه سيتبعها إجراءات قانونية أخرى متسلسلة.

وأفادت مؤسسة النفط أنها لن تتهاون مع أي شخص آو كيان آو تنظيم آو تشكيل آو عصابة مسلحة تحاول العبث بمقدرات الشعب و قوته أيا كانت أسبابهم و مبرراتهم.

وأشارت إلى أن المغلقين لخط الغاز في بئر ترفاس لم ينتثلوا لبيان المؤسسة والنداءات المتكررة من الشركة العامة للكهرباء و لعدد من المسؤولين و النواب الذي كان إنذارا و إعذارا لهم حول تبعات أعمالهم.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه ترتب على هذا الإغلاق فقد جزء كبير من إنتاج هذه المحطة نتيجة الاضطرار لتشغيل المحطة باستخدام وقود الديزل و ما سيترتب من تكاليف مالية باهظة على الخزانة العامة بسبب ذلك.

ولفتت إلى أن الوضع تطور إلى كارثة إنسانية على المستوى الوطني نتيجة الإطفاء التام و انهيار الشبكة الكهربائية على معظم مناطق البلاد و ما نتج عن ذلك من وفيات بسبب انقطاع الكهرباء و المعاناة الشديدة التي يعيشها أهل الجنوب خصوصا و في باقي المناطق عموما بسبب هذه الأزمة .

واعتبرت المؤسسة هذه الأعمال أعمالًا إجرامية لا تبررها أية مطالب مهما كانت مشروعة ، مشددة على رفض ابتزاز الدولة من خلال تعطيل المنشآت النفطية و خطوط نقل النفط و الغاز.