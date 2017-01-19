أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت بوابة الكرامة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في بلدية بئر الأشهب، اليوم الخميس من القبض على ثلاثة متسللين غير شرعيين من الجنسية اليمنية احدهم شيعي .

وأوضح الناطق الإعلامي ببوابة الكرامة بشير بوقصط – أنه تم ضبطهم في البوابة وهم متجهين إلى الغرب الليبي، وبعد التحقيق معهم وتسليمهم الي مركز شرطة بئر الاشهب لإتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص .

من جهته قام مسؤول المكتب الإعلامي ببلدية بئرالاشهب بزيارة لبوابة الكرامة رفقة عضو المجلس البلدي المكلف بالأجهزة الأمنية عزالدين الطاجون، للقاء آمر البوابة سالم سعد بوعساكر والاطلاع على سير العمل والصعوبات التي تواجه أفرد بوابة الكرامة التي تقع ما بين بلديتي بئر الأشهب وأمساعد .

وعبر آمر البوابة- عن ثقته بالأجهزة الأمنية بالبوابة وقدرتهم على حماية الوطن والدفاع عنه وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار ليبيا والتصدي للإرهاب.