أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد المبروك الغزوي، قرار لكتيبة سبل السلام التابعة للجيش الليبي بضبط السيارات التي يقودها الأجانب دون إجراءات وبهدف تهريبها إلى دول الجوار.

وحذر الغزوي – أفراد الكتيبة من قيادة الأجانب داخل مدينة الكفرة وفي حالة وجدت يتم القبض والتصدير .

من جهتهم قام أفراد كتيبة سبل السلام بالقبض على عدد من الأفراد الأجانب يحملون الجنسية السودانية كانوا يتجولون بالسيارات وسط المدينة بدون إجراءات رسمية ولا إذن قيادة بما فيها سيارة تابعة للقنصلية السودانية بالكفرة.