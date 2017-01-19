أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر مدير المكتب اﻹعلامي القوات الخاصة “الصاعقة” رياض الشهيبي، المواطنين من العودة لمنطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي، حفاظا على حياتهم ولعدم تمشيط المنطقة من المفخخات والألغام بعد .

وحمل الشهيبي المسـؤوليـة القـانـونيـة لكـل مـن يخـالف الأوامـر الصـادرة سـواء كـان مدنيًا أو الـدخـول بمسـاعدة عسكـرية وستتخـذ إجـراءـات رادعـه حيـال هـذا الأمـر .

وأوضح الشهيبي أنه لا يمكن تكرير سيناريو ما حدث ببعض المناطق التي تم تحريرها ودخول الأهالي لها، مخلفتا أضرار كبيرة في صفوف المدنيين .

وأشار إلى أن صنف الهندسة يعمل على تمشيط وتطهير المنطقة بالـكامل، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان فور انتهاء عمليات التمشيط عبر وسائل اﻹعلام الرسمية والسماح للعائلات بالعودة لمنازلهم .

ونوه مدير المكتب اﻹعلامي إلى أن دخول العائلات والأهالي يسبب عرقلة في سير المعارك التي لاتزال مستمرة بمحيط العمارات 12 وأجزاء قليلة من منطقة قنفودة غرب بنغازي .