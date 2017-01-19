أخبار ليبيا24- خاص

ذكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أنه وجه ضربة جوية فجر اليوم الخميس على عدد من نقاط تجمع عناصر تنظيم الدولة “داعش” في مناطق صحراوية قرب سرت بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية وقوات “أفريكوم”.

وأكد الرئاسي في بيان له، أن هذه الضربات تأتي كخطوة استباقية تحبط محاولات تنظيم الدولة لتجميع عناصره للهجوم مجددا على مدينة سرت ومناطق أخرى في ليبيا.

وأوضح المجلس الرئاسي أن الحرب على الإرهاب لم تنته بتحرير سرت، داعيًا للاستفادة من دعم المجتمع الدولي لمواجهة التنظيم شرقا وغربا وجنوبا.

وأضاف الرئاسي أن الاهتمام الآن بتأمين مدينة سرت تمهيدا لبدء عودة النازحين وعمليات الإعمار لم يشغلها عن تتبع تحركات تنظيم “داعش”.

ومن جهته، قال مسؤول عسكري أمريكي، الخميس، إن الغارة التي شنتها قاذفات حربية في ليبيا أوقعت عشرات القتلى بين مسلحي “داعش”.

وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون” بحسب “فرانس برس” أن قاذفات من طراز “بي-2 ” شنت الغارات على معسكرات “داعش” القريبة من مدينة سرت الساحلية.

وأشارا إلمسؤولون أن الغارة نفذت تحديدا على بعد 45 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من المدينة.

يذكر أن العديد من مقاتلي تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي انسحبوا من مدينة سرت لوجهات غير معلومة منذ بدء عمليات البنيان المرصوص.