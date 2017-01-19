أخبار ليبيا24- خاص

قال مسؤول مكتب الإعلام والتوثيق في الكتيبة 309‏ مجحفلة لدى ‏مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة المنذر الخرطوش إن عائلات عالقة في قنفودة طلبت اليوم الخميس أثناء الاشتباكات وقف إطلاق النار للخروج.

وأضاف الخرطوش أنه بناء على هذا الطلب توقف إطلاق النار بمدة حُددت من العمليات ولم تخرج العائلات ومن ثم رجعت نغمه الاشتباك مرة ثانية.

وأوضح مسؤول المكتب أنه تم اقتحام شعبية قنفودة “الطيرة” وتمركزات وحدات الجيش في الداخل في عدة نقاط.

وأكد الخرطوش أن المنازل المتبقية للجماعات الإرهابية هي 31 منزل ومسجدين فقط، أما مصيف الطيرة لا يوجد به أحد وبانتظار الهندسة أن تقوم بعملها من تمشيط وتفكيك.

وأفاد مسؤول المكتب أن عبدالوهاب الشبلي من سرية شهداء قمينس قتل أثناء الاشتباكات، وأصيب علي التباوي من كتيبة التبو بلغم أرضي، وأصيب الجندي مفتاح عبدالرازق السنيني من الكتيبة 309، و ثلاث أفراد من الكتيبة 212.