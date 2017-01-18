أخبار ليبيا 24 – خاص

هدد أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم قيام الجهات التنفيذية بدورها وإيجاد حلول للوضع المعيشي المتردي والمشاكل التي يعانيها سكان المنطقة.

وقرر نواب المنطقة الجنوبية، تعليق عضويتهم بمجلس النواب احتجاجًا على عجز المسؤولين عن إيجاد حلول للوضع المزري الذي يعيشه الليبيون في الجنوب.

وقال نواب الجنوب في بيانهم: “نتابع عن كثب بكثير من الاستياء ما يتعرض له الجنوب الليبي هذه الأيام من انعدام في مستوى الخدمات الحياتية والمتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي والمحروقات والسلع التموينية والأدوية وتعطيل المطارات مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي وتعطيل المستشفيات الذي نتج عنه العديد من الوفيات بسبب عدم قيام الجهات التنفيذية بدورها المناط بها”.

وحمل أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية في بيانهم مجلس النواب والجهات التنفيذية والمؤسسات التابعة لها المسؤولية تجاه ما يحدث في الجنوب، معلنين تعليق عضويتهم بمجلس النواب إلى حين إيجاد حلول للمشاكل سالفة الذكر وفي حال عدم قيام الجهات التنفيذية ذات الاختصاص بدورها فإننا سنتخذ إجراءات تصعيدية حيال ذلك .