أخبار ليبيا 24 – خاص

تسلم عناصر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون” من مدرية أمن توكرة، عدد من المهاجرين غير الشرعيين تم القبض عليهم في أنحاء متفرقة من المدينة.

وقال الناطق الإعلامي باسم جهاز الهجرة أمجد الورفلي إن مديرية أمن توكرة سلمت “28” مهاجرًا غير قانوني من جنسيات مختلفة صباح الاثنين، لمركز الهجرة “توكرة– المقرون”.

وأوضح الورفلي أن المهاجرين الذين وصلوا إلى المركز، “16” منهم يحملون الجنسية المصرية، و”100″ من الجنسية السودانية، وشخص من بنغلاديش .

وأشار الورفلي إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “توكرة -المقرون” بمدخل بنغازي الغربي .