أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير النادي الليبي للسيارات والرحلات فرع طبرق حافظ أمراجع فيتور، دفع المديونية المستحقة على ليبيا للجانب المصري والتي قدرت بـ 104 ألف دولار .

وقال فيتور لـ”أخبار ليبيا 24″، “لدينا الكتيبات الدولية والرخص الدولية بمكتب طبرق وهي تخص المدن الشرقية من بنغازي إلى أمساعد وننتظر الجانب المصري لفتح الحدود البرية والسماح بدخول السيارات الليبية، ونحن جاهزون لتقديم كل الخدمات للمواطن الليبي”.

وأضاف فيتور أن المكتب مستعد بكل طواقمه الإدارية والفنية لتقديم الرخص والكتيبات الدولية، منوهًا إلى أن الإدارة العامة وبلدية طبرق تقدمان كل عون ومساعدة من أجل إنجاح عمل النادي الليبي للسيارات والرحلات .