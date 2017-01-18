أخبار ليبيا 24 – خاص

قام عميد بلدية طبرق الناجي مازق، بتفقد عمليات النظافة التي نفذتها شركة الخدمات العامة بالبلدية، والتي تمت بكل نجاح لنظافة شاطئ الليدو، أكبر شواطئ المدينة .

وقال مازق لـ”أخبار ليبيا 24″، إن إمكانية شركة الخدمات العامة محدودة ولديها نقص في المعدات، إلا أنها قامت بتنظيف العديد من الأماكن العامة وجزر الدوران وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار .

هذا وحاولت البلدية مد يد العون لشركة الخدمات العامة بصك مالي بمبلغ 110 ألف دينار، إلا أن الشركة أرجعت الصك تقديراً لظروف البلدية .

وقد قامت شركة الخدمات العامة بإزالة مخلفات البناء والقمامة من على الشاطي الكبير الممتد شرق المدينة وذلك لتجهيزه للمصطافين خلال الصيف القادم.

يشار أن شركة الخدمات العامة بطبرق هي الشركة الوحيدة في ليبيا والتي لم تتوقف في تنظيف مدينة طبرق منذ 17 فبراير حتى الآن.