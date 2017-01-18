أخبار ليبيا 24 – خاص

أفادت مديرة المكتب الإعلامي بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي هدى كويري، بإتمام إجراءات توقيع اتفاقية لزراعة النخاع الشوكي للأطفال المرضى بمستشفى الأطفال بنغازي مع مركز الحسين للسرطان.

وقالت كويري، “مثّل توقيع الاتفاقية رئيس اللجنة الإدارية لمستشفى الأطفال مفتاح الفلاح، فيما مثّل مركز الحسين للسرطان عاصم منصور” .

تجدر الإشارة إلى أن كويري، أكدت في وقت سابق تسلم 3.7 مليون دينار، وهو المبلغ المخصص لتغطية علاج 17 طفلاً في حاجة إلى إجراء عمليات زرع نخاع شوكي.

وكانت رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة أصدرت قرارًا بتخصيص مبلغ 3.7 مليون دينار لمستشفى الأطفال في بنغازي، بعدما نظم أولياء أمور الأطفال في أواخر نوفمبر الماضي ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ المدﺧﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴسي ﻟلمستشفى ﺍﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ وﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﺸﻮﻛﻲ.

ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ بالمستشفى ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻤﺮﺽ ﻟﻮﻛﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺪﻡ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﺸﻮﻛﻲ، فيما حذرت ﻫﺪﻯ ﻛﻮﻳﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ‏ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.