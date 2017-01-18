أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو المجلس البلدي طبرق ورئيس لجنة متابعة قطاع التعليم ناصر موسى بوعجيلة، سعيهم لتفعيل النشاط الرياضي والثقافي المدرسي بالمدارس التابعة لقطاع التعليم بالمدينة .

وأوضح بوعجيلة، أن عدد المدارس المستهدفة في هذا النشاط يبلغ عددها 125 مدرسة عامة وخاصة، والتي تقع في نطاق البلدية وفي نطاق التعليم بمدينة طبرق، لافتًا إلى أن النشاط الثقافي سوف ينطلق أولاً بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنين والبنات .

وأضاف بوعجيلة “اجتمعنا مع مدير مكتب النشاط المدرسي ومجلس الرياضة ليتم تشكيل عدد من اللجان الإشرافية لإنجاح المسابقات الثقافية والرياضية بإقامة مسابقة ثقافية تشمل مدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، وسوف تستغل عطلة نصف السنة خلال شهر فبراير القادم”.

وأشار إلى تعاون التعليم والنشاط المدرسي ومجلس الرياضة من أجل إنجاح هذا النشاط الذي سينطلق قريباً بمدينة طبرق .