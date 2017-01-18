أخبار ليبيا 24 – خاص
أطلقت الهيئة العامة للشباب بالحكومة الليبية المؤقتة، الأحد، برنامج تدريبي لموظفي بلدية بنغازي، بالتعاون مع شركة الإنماء الوكيل الحصري لشركة (Ebsilon) .
وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن البرنامج التدريبي بعنوان ( مهارات الوظيفة الشخصية- iOS ) مع المدرب الدولي طارق عطية السعيطي يستمر لمدة 5 أيام.
وأضاف أن محاور الدورة خلال مدة البرنامج التدريبي هي:
1.إدراك وتطوير الذات
2.التفكير الإيجابي
3.إدارة الضغوطات
4.إدارة الوقت
5.التواصل الفعال
6.التخطيط الاستراتيجي
7.حلول المشكلات والتفكير الإبداعي
9.أسس إدارة المشروعات