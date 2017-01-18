أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت الهيئة العامة للشباب بالحكومة الليبية المؤقتة، الأحد، برنامج تدريبي لموظفي بلدية بنغازي، بالتعاون مع شركة الإنماء الوكيل الحصري لشركة (Ebsilon) .

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن البرنامج التدريبي بعنوان ( مهارات الوظيفة الشخصية- iOS ) مع المدرب الدولي طارق عطية السعيطي يستمر لمدة 5 أيام.

وأضاف أن محاور الدورة خلال مدة البرنامج التدريبي هي:

1.إدراك وتطوير الذات

2.التفكير الإيجابي

3.إدارة الضغوطات

4.إدارة الوقت

5.التواصل الفعال

6.التخطيط الاستراتيجي

7.حلول المشكلات والتفكير الإبداعي

9.أسس إدارة المشروعات