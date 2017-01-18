أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد رئيس اللجنة الإدارية لمركز بنغازي الطبي محمد أسامة الزوي رفقة مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي التوسعة الجديدة في غرف العناية بالمركز الطبي .

و قال رئيس اللجنة الإدارية لمركز بنغازي الطبي محمد أسامة ، نظراً لحاجة مدينة بنغازي إلى توفير غرف عناية بشكل كافٍ و ذلك بسبب إغلاق ثلاث مستشفيات لوقوعها في مناطق اشتباكات ، و ما تعانيه غرفة العناية في قسم الطوارئ من الازدحام و عدم تقيد المرافقين للمرضى بتعليمات الدخول و الخروج ، وضعت إدارة المركز ضمن خطة للتوسع في غرف العناية .

و أضاف الزوي وصلت التوريدات و يتم الان تجهيز غرفة العناية بقسم الباطنة بالأسرّة و المعدات و أجهزة التنفس و أجهزة الرقابة على المرضى .

وأكد الزوي بأنه من المتوقع خلال أسبوع الافتتاح، لافتاً بأن هذه الخطوة مهمة لرفع العبء عن قسم الطوارئ الذي يعاني من الحالات الحرجة ، و تحقيقاً لتوفير أجواء مناسبة و صحية لعمل الأطباء و للمرضى .

وأوضح الزوي أن غرفة العناية الجديدة ستزود بأجهزة لمراقبة المرضى بطريقة مركزية تساعد عناصر التمريض في مراقبة الوظائف الحيوية للمرضى الموجودين في غرفة العناية بالكامل بكل أريحية و بصورة دقيقة و تراعي النقص في عناصر التمريض.