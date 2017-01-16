أخبار ليبيا 24 – خاص

غادرت ناقلة النفط الخام MINERVA CONCERTT ميناء مرسى البريقة النفطي محملة بشحنة من النفط الخام تقدر بحوالي 631 ألف برميل

وقال مراسل “أخبار ليبيا 24” إن الناقلة قد انتهت من شحنها يوم السبت الماضي الساعة 21:00 وغادرت ميناء مرسى البريقة في تمام الساعة 3:00 من صباح يوم الأحد ، وهي أول شحنة من النفط الخام تتوجه إلى المملكة المتحدة منذ أحداث عام 2011 .

هذا وكانت عمليات شحن النفط الخام توقفت لعدة أيام إثر انفصال خراطيم الشحن من منصة الشحن العائمة بسبب عدم إجراء صيانة لتلك الخراطيم منذ عام 2008 نتيجة لنقص الإمكانيات اللازمة لذلك حيث ألقت بها الأمواج على شاطئ البحر.

وفي لقاء معه أشار مدير إدارة المرافق والشحن بالشركة عبد الله الترهوني إلى أن سوء الأحوال الجوية والعاصفة الشديدة التي تزامنت مع انفصال الخراطيم واستمرارها لأسبوع تسببت في عرقلة عمليات الصيانة ما أدى إلى تأخر استئناف الشحن من جديد.

وقدم الترهوني شكره للعاملين بالشركة من مختلف الإدارات والذين بذلوا جهدا كبيرا حتى تمكنوا من إعادة عمليات الشحن ، كما خص بالشكر شركة الهروج للعمليات النفطية التي شاركت بوجود ثلاثة غطاسين ساهموا بشكل كبير في إنجاز العمل.

وجاءت شحنة النفط الخام هذه عقب ارتفاع صادرات النفط الليبية إلي أكثر من 7500 ألف بعد مرور أربع سنوات على انخفاض الإنتاج سابقا