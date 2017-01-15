أخبار ليبيا 24 – خاص

أذن وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب القطعاني، لإدارة مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي بالبدء في إعداد الرسومات والكميات الفنية من مكتب هندسي وعقد اجتماع مع إدارة المشروعات بوزارة الصحة بخصوص إنشاء مبنى لقسم أمراض الدم والأورام بالمستشفى .

وطالب القطعاني، أمين لجنة إدارة جهاز الإسعاف بضرورة توفير سيارة إسعاف لمستشفى الأطفال، والبدء في العطاء الخاص بشراء سيارة إسعاف خاصة بالمستشفى.

وكان قد وجه رئيس اللجنة الإدارية بالمستشفى مفتاح الفلاح، خطابًا إلى وكيل عام وزارة الصحة، طالبه خلاله بالموافقة على إنشاء مبنى داخل مستشفى الأطفال في قطعة أرض فضاء يمكن استغلالها.

وأوضح الفلاح أن ذلك يأتي لزيادة السعة السريرية بقسمي أمراض الدم والباطنة حتى تتمكن من إيواء عدد أكبر من الحالات وتقديم خدمة صحية أفضل، وخاصة أن المستشفى يقدم خدماته لرقعة جغرافية من سرت غربا إلى امساعد شرقا والكفرة جنوبا.

وفي سياق منفصل، أكدت مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى هدى كويري، سفر رئيس لجنة إدارة مستشفى الأطفال بنغازي مفتاح الفلاح رفقة المراقب المالي بالمستشفى إلى الأردن.

وبينت كويري، أن سفر الفلاح يأتي لإجراء التعاقد مع مستشفى الحسين للأورام، ومن ثم العودة إلى ليبيا وتقديم مستندات التعاقد لمصرف الجمهورية للبدء في فتح اعتماد مستندي لتحويل المبلغ المرصود لعمليات زراعة النخاع .

يذكر أن قسم أمراض الدم والأورام بمستشفى الأطفال يعاني من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.