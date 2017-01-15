أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد حومة، اليوم الأحد، مع عضو مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح سبل تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه الشركة من أجل توفير غاز الطهي والوقود.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر شؤون رئاسة مجلس النواب بمدينة طبرق، وحضره مدير شؤون الرئاسة عوض الفيتوري ومدير مديرية أمن طبرق العقيد احمد بالحكومه.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن الحضور بحثوا كيفية ضمان وصول غاز الطهي إلى المواطنين دون عناء في كافة المدن والقرى الليبية.

وتطرق المجتمعون إلى أوضاع الشركة من حيث السعات التخزينية للوقود ومصنع تعبئة الغاز والتوزيع ومحطات الوقود ومراكز التوزيع للغاز والخطط المستقبلية للشركة والوقوف معها لتأدية دورها المناط بها خدمةً للمواطنين .