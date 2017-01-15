أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقشت مؤسسات المجتمع المدني بمدينتي بنغازي والمرج، أمس السبت، العمل على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقرر الحضور خلال الاجتماع الذي عقدوه بمقر المجلس البلدي المرج، إصدار بيان لكافة المدن الليبية لدعم الجيش الليبي وإرسال رسالة للعالم والمجتمع الدولي بأن خلاص هذا الوطن من قبضة الإرهاب ستكون عن طريق الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم دون أي دعم عسكري، إلا من بعض الدول الصديقة والشقيقة.

وحضر الاجتماع عميد بلدية المرج مسعود عمر وعضو المجلس البلدي ادريس طيب ورئيس تنسيقية المجتمع المدني المرج سعد الزبو.

ودعا عميد البلدية إلى توحيد الصف من أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة الجيش الوطني عن طريق الإعلام الهادف.