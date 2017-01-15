أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش عميد بلدية المرج، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس البلدي الصعوبات والمشاكل التي تواجه بلدية المرج والسعي لحلحلتها.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن بلدية المرج تجري استعدادات لزيارة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لبلدية المرج من حيث اعداد المذكرات و التقارير بالمشاريع المقترحة للبلدية و اهمها حل مشكلة المياه بتشغيل خط حقل الغريب و خط النهر الصناعي اضافة الي ذلك مناقشة امكانية حفر ابار جديدة بالبلدية.

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على زيادة عدد الاجتماعات مع مسؤولي القطاعات بالبلدية و خاصة في هذه الفترة لإعداد التقارير والمقترحات الخاصة بكل قطاع ليتم تقديمها مجتمعة لرئيس مجلس الوزراء اثناء زيارته للبلدية.

إضافة إلى ذلك أكد أعضاء المجلس البلدي المرج على ضرورة إعداد الخرائط بشأن بناء مستشفى أمراض السكر وصيانة مخازن الامداد الطبي ببلدية المرج واستكمال صيانة مشاريع الطرق داخل البلدية و خارجها .

و تقرر خلال الاجتماع اعادة تنظيم و ترتيب مجلس الحكماء بالبلدية وتنظيم الإدارة بالمجلس البلدي واختيار الموظفين من الخبرات وعدم تعطيل اجراءاتهم في ظل عدم وجود مدير الإدارة كما تقرر ايضا تمديد الاجتماعات مع القطاعات إلى يوم الثلاثاء المقبل.