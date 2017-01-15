أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت، أمس السبت، الدورة التدريبية لصيانة الهواتف الذكية لذوي الإعاقة وهي المرحلة الثانية من مشروع “الانطلاقة نحو الأفضل”، الذي تقدمه المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة برعاية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمقر الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية في مدينة بنغازي.

وذكر مسؤول مكتب الإعلام بالمنظمة الدولية لحماية الطفولة لـ “أخبار ليبيا 24” أن المرحلة الثانية من المشروع بدأ بمحاضرة توعوية تثقيفية القاها المدرب الدولي حامد الجبالي، بعنوان (العادات العشرة للشخصيات الناجحة) لتهيئة المتدربين على حضور الدورة التدريبية، وتحديد الأهداف نحو مستقبل مشرق.

وأضاف – أن ورشة العمل التدريبية يلقيها المدرب حمزة عماد، ويستمر لمدة أسبوعين متتاليين للتدريب على فك وتركيب وصيانة الهواتف الذكية وذلك لإكساب خبرة عملية لذوي الإعاقة الراغبين في خوض هذا المجال وذلك تمكينهم ودمجهم في المجتمع عن طريق مهنة حرفية.