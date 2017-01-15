أخبار ليبيا 24 – خاص

أمّن فصيل الطوارئ بالمنطقة الشرقية التابع لصنف الهندسة العسكرية بالجيش الليبي، قسم جرحى الجيش بمركز بنغازي الطبي، بعد صيانته من التفجير السابق، وذلك حفاظاً على حياة الجرحى.

وقال المكلف بفصيل الطوارئ للهندسة العسكرية بالمنطقة الشرقية طارق فركاش، “أبلغنا رئيس قسم الجرحى إبراهيم بوقعيقيص بأن قسم جرحى الجيش جاهز لاستقبال جرحى جدد”.

وأضاف فركاش “بعد نهاية جولتنا في قسم الجرحى وجدنا أن القسم صالح لدخول الجرحى”، ولكن المشكلة تكمن في كيفية يتم تأمينه مستقبلاً، لافتًا إلى ضرورة التدقيق على دخول و خروج المرافقين وكذلك التركيز على عاملي النظافة والعاملين في الصيانة.

ونوه إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة المركز الطبي بقسم جرحى الجيش “.