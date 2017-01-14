أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقد النادي الفيصلي الأردني مساء اليوم الجمعة، مع المهاجم الليبي أكرم الزوي ليمثل فريق كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي .

وكان الفيصلي قد تعاقد مع عدة محترفين لم يحققوا الإضافة المطلوبة للفريق، كون الاختيارات لم تكن موفقة، ليتم فسخ عقود نحو أربعة محترفين كلفوا خزينة النادي كثيراً، كرافع رجا واللبناني محمد غدار والنيجيريان وإبراهيم أجاني وويليام.

ويعتبر الزوي من المهاجمين البارزين حيث يشكل مكسباً لفريق الفيصلي في ظل ما يتمتع

به من قدرات هجومية حيث سبق له اللعب مع الحسين اربد وكشف عن قدرات هجومية مذهلة.

وجاء تعاقد الفيصلي مع الزوي كنوع من تعويض صفقاته الفاشلة بالفترة الماضية، إلى جانب تعزيز القدرات الهجومية للفريق الذي ظهر بلا أنياب حيث لم يسجل سوى 10

أهداف في 100 لقاءات ببطولة الدوري.

وتسعى إدارة النادي الفيصلي إلى التعاقد مع لاعب محلي لتعزيز قدرات الفريق الذي سيظهر بالبطولة العربية.