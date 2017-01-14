أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الأهلى بنغازى لاواسط كرة السلة، أمس الجمعة، فوزه الثاني في نهائيات البطولة عقب فوزه على فريق المروج بفارق 10 نقاط 61 – لينهي طموحات المروج في معانقة اللقب . وفى المباراة الثانيه خطف اليرموك الفوز من الاتحاد بفارق 12 نقطة ،وبنتيجة 80 – 68

وبهذه النتائج تصدر الأهلى بنغازي فرق النهائيات برصيد 4 نقاط من فوزين يليه اليرموك والاتحاد برصيد 3 نقاط من انتصار وخسارة ويأتي في الترتيب الاخير المروج بنقطتين بعد ان فقد نتيجة مباراتين .

وتختتم اليوم السبت النهائيات بأجراء اخر لقاءين حيث يلتقي المروج واليرموك أولاً ومن ثم يواجهة الأهلى بنغازي منافسه الاتحاد .