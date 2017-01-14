أخبار ليبيا 24 – خاص

أعطت المؤسسة الوطنية للنفط الإذن ببدء عمل لجنة البث في إنشاء محطات الوقود المشكلة بقرار المؤسسة و التي ستعكف على مراجعة جميع محطات توزيع الوقود بكل مدن وواحات و قرى ليبيا حسب جدول زمني .

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم التحقيق من المحطات على أرض الواقع ومدى ملائمتها للمعايير الفنية والسلامة العامة وقانونية إنشاءها في ضوء القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن .

وبينت المؤسسة أنه سيتم منح المحطات التي تستوفي الشروط شهادات للمطابقة والتي ستجدد دوريا والتي بدونها لن يتم تخصيص أي كمية من الوقود لأي محطة غير حاصلة على هذه الشهادة.

ووجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفي صنع الله بضرورة التوسع في قبول البطاقات المصرفية في محطات الوقود في مختلف المدن للتخفيف على المواطنين من آثار أزمة نقص السيولة.

وقال صنع الله “أريد أن أرى الوقود بأنواعه متوفراً بالسعر الرسمي في جميع المدن والقرى والواحات في ليبيا بأسرع وقت ممكن وبالتزامن مع الإجراءات الجديدة التي ستطبق والاخرى التي ستصدر في الأيام القادمة .

وأوضح أنه بعد هذه الخطوات نستطيع القول إننا نجحنا في مهمتنا عندما يتوفر الوقود بشكل دائم وبالسعر الرسمي في مدن وقرى مثل الكفرة ودرج وغات والقطرون وأم الأرانب وبطة وهون وزلة ووادي زمزم وغدامس.

من جانب آخر، ستصدر الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط استحداث إدارة خاصة بالشركة للتفتيش والمتابعة على شركات التوزيع ومحطات الوقود والتزامها بعدم التواطؤ في أعمال التهريب وأن جميع المحطات التي تقوم باستلام مخصصات الوقود مفتوحة وعدم توقف أي مضخة وقود فيها عن تزويد المستهلكين الا بمبرر مقنع وواقعي، واستحداث آليات تواصل فعاله مع الجمهور لاستقبال الشكاوى والبلاغات والتحقيق الفوري الجاد فيها.