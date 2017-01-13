أخبار ليبيا 24 – خاص

فند مصدر مطلع من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، خبر استلام قوات عسكرية إيطالية مواقع في القاعدة البحرية ابوستة وإنشاء غرفة عمليات مشتركة مع المجلس الرئاسي.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن هذه الأنباء غير صحيحة بالكامل، وأن قوات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي هي من تسيطر على القاعدة البحرية.

وتساءل المصدر نفسه عن جدوي القول أن السفن الإيطالية العسكرية تغزوا ميناء طرابلس ؟ في الوقت الذي يستطيع الجميع رؤية الميناء بوضوح و ما يرسوا فيه من سفن، مؤكدا أنه لا وجود إطلاقاً لأي سفينة عسكرية إيطالية في ميناء أو أمام القاعدة البحرية ابو ستة.

وكانت مواقع تواصل اجتماعي تناولت خبر وصول القوات الخاصة “الايطالية” إلى القاعدة البحرية ابوستة وابعاد عناصر الحرس الرئاسي من مواقعهم أنشاء غرفة العمليات المشتركة وذلك لحماية القاعدة البحرية ابو ستة من أي هجوم من حكومة الإنقاذ.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الإنقاذ غير الشرعية والتابعة للمؤتمر الوطني المنتهي ولايته خليفة الغويل أعلن في بيان متلفز له أمس الخميس سيطرته رسمياً على بعض المقار التابعة لحكومة الوفاق الوطني ، وأنه يجري حوارات هذه الأيام للخروج بحكومة وحدة وطنية .