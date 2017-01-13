أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي، مقتل اثنين من متطوعي القوات الخاصة خلال معارك اليوم الجمعة بالمحور الغربي بمدينة بنغازي.

وأوضح الزوي – أن القتلى هم : الجندي “أحمد إبراهيم مرعي عطية الله” أحد أفراد سرية الدبابات المقاتلة المساندة للقوات الخاصة بالمحور الغربي، والشرطي إبراهيم علي الساعدي السعيطى التابع لسرية البركان بالقوات الخاصة “متطوع” .

وأشار الزوي إلى أن القاطع الغربي بمدينة بنغازي يشهد اشتباكات شرسة ضد آخر بقايا الجماعات الإرهابية المتطرفة بعد أن شنت القوات المسلحة ضربات مباشرة ودقيقة استهدفت مراصد وتجمعات الجماعات الإرهابية المتطرفة .