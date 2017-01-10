أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير الأمن في طبرق أحمد سعد بوالحكومة إن حملات التفتيش داخل وخارج مدينة طبرق وتشديد أمني واسع النطاق انطلقت الإثنين شمل مخارج ومداخل المدينة وكذلك على جزر الدوران وأمام الأماكن العامة.

وأوضح بالحكومة لـ”أخبار ليبيا24″ أن مديرية الأمن أقامت العديد من الاستيقافات تحسباً لأي اختراق أمني وخاصة بعد ورود معلومات عن هروب عدد من العناصر الإرهابية من بنغازي ودرنة وسرت وقدومها إلى طبرق.

وأشاد مدير الأمن بكل الجهود المبذولة من طرف آمر المنطقة الشرقية العسكرية وكذلك بقية الجهات الأمنية لتعاونها من أجل نشر الأمن والآمان داخل وخارج المدينة .

وأضاف بالحكومة أنه يتم خلال هذه الحملات التفتيش على كل السيارات الداخلة والخارجة من المدينة، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية من أجل نشر الأمن.